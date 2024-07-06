CANLI | İngiltere-İsviçre
EURO 2024 çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda Slovakya'yı oldukça zor geçen İngiltere, İsviçre karşısında kazanmak ve adını yarı finale yazdırmak için sahada olacak. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
EURO 2024 çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas
İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bu akşam Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak İngiltere-İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.
İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.
Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.
Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.
Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.
REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN
EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor.
İki ülke bu akşam 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, sadece 3 kez kazanabildi.
İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.
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