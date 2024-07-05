Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi | Ali Koç ve Selahattin Baki ifade vermek üzere adliyeye geldi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ve yaptığı açıklamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bugün ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, derbide sonrası saha içerisinde yaşanan olaylar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Basın ve Spor Savcılığına ifade verdi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.
İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.
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