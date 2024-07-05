Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi | Ali Koç ve Selahattin Baki ifade vermek üzere adliyeye geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bugün ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, derbide sonrası saha içerisinde yaşanan olaylar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Basın ve Spor Savcılığına ifade verdi.