EURO 2024 Romanya - Hollanda | CANLI
EURO 2024 Son 16 Turu maçında Romanya, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu aşamanın ardından elemelere yükselmeyi başardı ve şimdi ise son 8 takım arasına kalmak istiyor. Romanya - Hollanda maçının canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
EURO 2024 Son 16 Turu karşılaşmasında Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'daki müsabakada Felix Zwayer düdük çalıyor.
MAÇ BAŞLADI
Romanya ile Hollanda arasındaki kritik müsabaka başladı. Felix Zwayer'in başlama düdüğü sonrası santra vuruşu yapıldı.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR | ROMANYA 0-2 HOLLANDA
GOL- Cody Gakpo! Klasını konuşturdu Hollanda'yı öne geçirdi!
⚽GOL! Cody Gakpo! Klasını konuşturdu Hollanda'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/aH5SakYMad— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
Romanya kalesinde müthiş karambol!
🇷🇴🇳🇱Romanya kalesinde müthiş karambol! pic.twitter.com/K4bN5ctzpt— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2024
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ
Romanya: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș, R. Marin, M.Marin, Stanciu, Man, Drăguș, I. Hagi.
Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reihnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn
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