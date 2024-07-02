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EURO 2024 Romanya - Hollanda | CANLI

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 19:14 Güncelleme: 02.07.2024 20:43
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EURO 2024 Romanya - Hollanda | CANLI

EURO 2024 Son 16 Turu maçında Romanya, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu aşamanın ardından elemelere yükselmeyi başardı ve şimdi ise son 8 takım arasına kalmak istiyor. Romanya - Hollanda maçının canlı takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

EURO 2024 Son 16 Turu karşılaşmasında Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Allianz Arena'daki müsabakada Felix Zwayer düdük çalıyor.

MAÇ BAŞLADI

Romanya ile Hollanda arasındaki kritik müsabaka başladı. Felix Zwayer'in başlama düdüğü sonrası santra vuruşu yapıldı.

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ROMANYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

Romanya: Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș, R. Marin, M.Marin, Stanciu, Man, Drăguș, I. Hagi.

Hollanda: Verbruggen, Van Dijk, Ake, De Vrij, Simons, Memphis, Gakpo, Reihnders, Dumfries, Schouten, Bergwijn

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA ?

Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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