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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Giriş: 01.07.2024 15:35
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Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu.

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