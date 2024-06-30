30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 30.06.2024 21:54
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz'da Avusturya ile oynayacağı EURO 2024 Son 16 Turu maçının hazırlıklarına kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör