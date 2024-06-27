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Real Madrid'in yıldızı Nacho Suudi Arabistan yolcusu! 2 yıllık anlaşma...

Giriş: 27.06.2024 15:29
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Real Madrid’in yıldızı Nacho Suudi Arabistan yolcusu! 2 yıllık anlaşma...

İspanya'nın Real Madrid kulübünde forma giyen Nacho, takımdan ayrıldığını açıklarken Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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