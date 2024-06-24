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Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:23
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Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

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