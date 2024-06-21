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Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti!

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 18:40 Güncelleme: 21.06.2024 18:56
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Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne veda etti!

Milletler Ligi Çeyrek Final maçında Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya'ya mağlup oldu. Müsabakada A Milli Kadın Voleybol Takımımız altın sette 3-2'lik bir skorla kaybetti. Filenin Sultanları finale yükselemedi ve turnuvaya veda etti.

İLK ÇEYREKTE GALİBİYET

Filenin Sultanları muhteşem bir performans ile başladığı sette rakibini 25-20 devirmeyi başardı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SETTE MAĞLUBİYET

İlk seti 25-20 kazanan millilerimizin ardından Polonya iki seti 25-22 ve 25-20'lik skorlarla kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE
5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE

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