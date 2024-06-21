Filenin Sultanları Milletler Ligi’ne veda etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya'ya mağlup oldu. Müsabakada A Milli Kadın Voleybol Takımımız altın sette 3-2'lik bir skorla kaybetti. Filenin Sultanları finale yükselemedi ve turnuvaya veda etti.