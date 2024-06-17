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Kosova Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:40
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Kosova Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti

Kosova, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan maçta Sırp taraftarların "Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi" gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

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