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İtalyan ekibi Milan'da Paulo Fonseca dönemi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 13:29
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İtalyan ekibi Milan’da Paulo Fonseca dönemi

İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi. Milan, Stefano Pioli ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmıştı.

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