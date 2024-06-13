Futbolun heyecanı yine Turkuvaz’da!

GELİRLER 3 KATINA ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.