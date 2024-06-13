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Futbolun heyecanı yine Turkuvaz'da!

Giriş: 13.06.2024 17:34 Güncelleme: 13.06.2024 17:50
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Futbolun heyecanı yine Turkuvaz’da!

Türkiye Kupası ve Süper Kupa yeni sezonda da Turkuvaz Medya'da olacak. Heyecan dolu maç A Spor ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa yeni sezonda da Turkuvaz Medya'da olacak.

FUTBOLUN KALBİ A SPOR VE ATV'DE ATACAK

Heyecan dolu maç A Spor ve ATV'den naklen yayınlanacak.

TFF RESMEN AÇIKLADI: YENİ FORMAT...

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yeni sezonda da Turkuvaz Medya'da yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi." denildi. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

GELİRLER 3 KATINA ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.

KUPA YENİ FORMATI İLE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

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