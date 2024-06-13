EURO 2024’te güvenlik tedbiri! Katılımcı ülkelerden 580 polis görev yapacak

Bamberg kentinde polisleri ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, EURO 2024'ün güvenliğinin birinci önceliğe sahip olduğunu ifade etti.

Faeser terörden şiddet yanlısı suçlara ve holiganlara kadar akla gelebilecek tüm tehlikelere karşı tedbirlerin alındığını belirterek, Alman Federal Polis Teşkilatının, tarihindeki en büyük görev ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu Avrupa Şampiyonası'nda farklı ülkelerden gelen 580 polisin Alman meslektaşlarıyla birlikte görev yapmalarının güçlü bir sinyal olduğunu vurgulayan Faeser, "Ortak devriyeler ve polisin çok sayıda mevcut olması taraftarların ve misafirlerin güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.