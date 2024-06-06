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A Milli Futbol Takımı Polonya'ya geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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A Milli Futbol Takımı Polonya’ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile 10 Haziran Pazartesi günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

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