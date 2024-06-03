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Arsenal de dev operasyon! Tam 22 ayrılık | Mohamed Elneny ve Cedric Soares...

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Arsenal de dev operasyon! Tam 22 ayrılık | Mohamed Elneny ve Cedric Soares...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 22 futbolcuyla yollarını ayıracağını duyurdu.

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