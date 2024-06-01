Borussia Dortmund - Real Madrid maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi finali Dortmund - Real Madrid maçı CANLI YAYIN İZLE

Borussia Dortmund Real Madrid Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Bu büyük final, Türkiye'de Exxen platformu ve TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç, Avrupa'nın dört bir yanında olduğu gibi birçok ülkede de canlı yayınlanacak ve milyonlarca futbol fanatiklerini ekran başına kilitleyecek.