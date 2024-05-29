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Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! Süper Lig'den 3 isim...

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Polonya’nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! Süper Lig’den 3 isim...

Son dakika haberine göre Polonya Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

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