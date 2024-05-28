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Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Fatih Terim Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti.

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