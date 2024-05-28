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A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'den business olarak dönecek! Uçak krizine noktası bakanlık koydu

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD’den business olarak dönecek! Uçak krizine noktası bakanlık koydu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD seyahatinde yaşanan soruna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu sorunun iletişim eksikliğinden kaynaklandığını vurgularken "Dönüşleri business olarak organize etmeye çalışıyoruz." dedi. İşte detaylar...

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