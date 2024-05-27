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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

Giriş Tarihi: 27.05.2024
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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

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