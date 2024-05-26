Konyaspor - Galatasaray: Şampiyonluk Heyecanı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Konyaspor GS maçı şifresiz canlı izle!

TFF Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek dev mücadele Konyaspor ve Galatasaray arasında pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Bu kritik karşılaşmada Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Her iki takımın taraftarları da bu heyecan dolu maça kilitlenmiş durumda. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve kanalda? İşte Süper Lig 38. hafta Konyaspor GS maç saati...