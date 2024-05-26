Konyaspor - Galatasaray: Şampiyonluk Heyecanı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Konyaspor GS maçı şifresiz canlı izle!
Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Konyaspor ve Galatasaray, pazar günü saat 19:00'da şampiyonluk düğümünü çözecek dev bir mücadeleye girişecek. Konyaspor Galatasaray maç saati ve karşılaşmanın bizzat canlı yayınlanacağı kanal bilgileri...
TFF Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek dev mücadele Konyaspor ve Galatasaray arasında pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Bu kritik karşılaşmada Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Her iki takımın taraftarları da bu heyecan dolu maça kilitlenmiş durumda. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve kanalda? İşte Süper Lig 38. hafta Konyaspor GS maç saati...
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konyaspor - Galatasaray maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Heyecanı kaçırmamak için kanallarınızı ayarlayın!
İLK 11'LER
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ BİLETİ BİLGİLERİ!
Konyaspor - Galatasaray maç bileti satışıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.
Biletler satışa çıkar çıkmaz haberdar olmak için Konyaspor ve Galatasaray'ın resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
beIN Sports: Fransa, İspanya, USA, Katar
SportKlub: Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Balkins
Sport 1-2: Çekya, Macaristan
Sport 1-2-3-4: İsrail
Telekanal: Rusya
Sport TV: Portekiz
Ziggo Sport: Hollanda
Prima Sport: Romanya
Megogo Sport: Ukrayna
ESPN+: Arjantin, Brezilya
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