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Konyaspor - Galatasaray: Şampiyonluk Heyecanı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Konyaspor GS maçı şifresiz canlı izle!

Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Konyaspor - Galatasaray: Şampiyonluk Heyecanı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Konyaspor GS maçı şifresiz canlı izle!

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Konyaspor ve Galatasaray, pazar günü saat 19:00'da şampiyonluk düğümünü çözecek dev bir mücadeleye girişecek. Konyaspor Galatasaray maç saati ve karşılaşmanın bizzat canlı yayınlanacağı kanal bilgileri...

TFF Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek dev mücadele Konyaspor ve Galatasaray arasında pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Bu kritik karşılaşmada Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Her iki takımın taraftarları da bu heyecan dolu maça kilitlenmiş durumda. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve kanalda? İşte Süper Lig 38. hafta Konyaspor GS maç saati...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı, 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Heyecanı kaçırmamak için kanallarınızı ayarlayın!

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ BİLETİ BİLGİLERİ!

Konyaspor - Galatasaray maç bileti satışıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak biletlerin 23 Mayıs Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Biletler satışa çıkar çıkmaz haberdar olmak için Konyaspor ve Galatasaray'ın resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

beIN Sports: Fransa, İspanya, USA, Katar

SportKlub: Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Balkins

Sport 1-2: Çekya, Macaristan

Sport 1-2-3-4: İsrail

Telekanal: Rusya

Sport TV: Portekiz

Ziggo Sport: Hollanda

Prima Sport: Romanya

Megogo Sport: Ukrayna

ESPN+: Arjantin, Brezilya

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