Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? FB İstanbulspor beIN Sports canlı izle! Fenerbahçe İstanbulspor şifresiz veren kanallar
Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı tarihi ve saati...
Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, bu kritik karşılaşmada galip gelerek Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçtan çıkacak sonuca göre kaderini öğrenmeyi bekliyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs 2024 (Pazar) saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLABİLİR?
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.
FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR
beIN Sports: Fransa, İspanya, USA, Katar
SportKlub: Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Balkins
Sport 1-2: Çekya, Macaristan
Sport 1-2-3-4: İsrail
Telekanal: Rusya
Sport TV: Portekiz
Ziggo Sport: Hollanda
Prima Sport: Romanya
Megogo Sport: Ukrayna
ESPN+: Arjantin, Brezilya
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun
İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLABİLİR?
TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir
- Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."
- Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler
- Üstün zekalı olduğunuzu kanıtlayacak 10 madde! Eğer bu özellikler varsa...
- 11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin
- Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
- Ehliyette artık yeni imkan! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?