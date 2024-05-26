Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? FB İstanbulspor beIN Sports canlı izle! Fenerbahçe İstanbulspor şifresiz veren kanallar

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, bu kritik karşılaşmada galip gelerek Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçtan çıkacak sonuca göre kaderini öğrenmeyi bekliyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?