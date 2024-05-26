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Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? FB İstanbulspor beIN Sports canlı izle! Fenerbahçe İstanbulspor şifresiz veren kanallar

Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? FB İstanbulspor beIN Sports canlı izle! Fenerbahçe İstanbulspor şifresiz veren kanallar

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı tarihi ve saati...

Süper Lig'de heyecan dorukta! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve son haftasında İstanbulspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, bu kritik karşılaşmada galip gelerek Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçtan çıkacak sonuca göre kaderini öğrenmeyi bekliyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs 2024 (Pazar) saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLABİLİR?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

beIN Sports: Fransa, İspanya, USA, Katar

SportKlub: Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Balkins

Sport 1-2: Çekya, Macaristan

Sport 1-2-3-4: İsrail

Telekanal: Rusya

Sport TV: Portekiz

Ziggo Sport: Hollanda

Prima Sport: Romanya

Megogo Sport: Ukrayna

ESPN+: Arjantin, Brezilya

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLABİLİR?

TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

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