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Juventus Bologna ile berabere kaldı! Kenan Yıldız'dan gol...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Juventus Bologna ile berabere kaldı! Kenan Yıldız’dan gol...

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, deplasmanda Bologna ile 3-3 berabere kaldı.

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