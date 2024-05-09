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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme hattındaki heyecan devam ederken, 36'ncı haftanın maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı. Açıklamaya göre Karagümrük-Galatasaray maçında Volkan Bayarslan, Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

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