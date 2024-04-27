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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle! FB BJK DERBİ BEİNSPORTS MAÇI CANLI İZLE

Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle! FB BJK DERBİ BEİNSPORTS MAÇI CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Maçın hakemliğini Volkan Bayarslan'ın yapacağı karşılaşma, ligde şampiyonluk ümitlerini koruyan her iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte maçın canlı yayınlanacağı kanal…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Tadic, Szymanski (Mert Hakan Yandaş), Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.

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