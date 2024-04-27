Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı izle! FB BJK DERBİ BEİNSPORTS MAÇI CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında büyük bir derbiye sahne olacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda zirve mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte maçın canlı yayınlanacağı kanal…