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TFF'de olağanüstü seçimli genel kurul için flaş hamle! Takımlar imza toplamaya başladı...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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TFF’de olağanüstü seçimli genel kurul için flaş hamle! Takımlar imza toplamaya başladı...

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başlarken yöneticiler Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya geliyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

BULUNDUKLARI KENTTE İMZALAYACAKLAR

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

BİR AY İÇİNDE SEÇİME GİTMESİ GEREKİYOR

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

KONU FIFA'YA TAŞINABİLİR

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.

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