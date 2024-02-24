Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte ilk 11’ler



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan isimler Cengiz Ünder, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi.

Sarı Lacivertlilerde bu isimlerden biri sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MAÇTAN ÖNCE SAKATLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Kritik mücadele öncesinde Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.