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Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte ilk 11’ler

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte ilk 11’ler

Fenerbahçe Süper Lig’in 27. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Kasımpaşa ile Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Cihan Aydın yönetecek. Kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Krunic, Cengiz , Mert Hakan, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa:

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.


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FRED KADRODA YOK

Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç öncesi sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Fred'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Fred riske edilmedi ve Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.


Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

5 OYUNCU KART SINIRINDA
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan isimler Cengiz Ünder, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi.

Sarı Lacivertlilerde bu isimlerden biri sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MAÇTAN ÖNCE SAKATLIK ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Kritik mücadele öncesinde Osayi-Samuel'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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