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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

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Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kura çekimi yarın! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

Kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

GALATASARAY DEVLERLE EŞLEŞEBİLİR

RAMS Park'ta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray rövanş öncesi avantajlı konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibine mağlup olmazsa turu geçen taraf olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri ise yarın yapılacak kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Galatasaray bu tura yükselmesi durumunda ilk müsabakayı 7 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Mart'ta evinde oynayacak.

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın Sparta Prag'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri şu şekilde olacak:

Liverpool (İngiltere)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Atalanta (İtalya)

Villareal (İspanya)

Brighton & Hove Albion (İngiltere)

Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya)

West Ham United (İngiltere)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ARENASINDAKİ RAKİPLERİ

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Sturm Graz / Slovan Bratislava

Union Saint-Gilloise / Eintracht Frankfurt

Olympiakos / Ferencvaros

Molde / Legia Varşova

Ajax / Bodo/Glimt

Servette / Ludogorets Razgrad

Maccabi Haifa

Real Betis / Dinamo Zagreb

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