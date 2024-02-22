Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kura çekimi yarın! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri ise yarın yapılacak kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Galatasaray bu tura yükselmesi durumunda ilk müsabakayı 7 Mart'ta deplasmanda, rövanşı ise 14 Mart'ta evinde oynayacak.