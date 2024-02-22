Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kuraları bugün çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ARENASINDAKİ RAKİPLERİ
Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanan maçların ardından belli oldu.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Haifa
Dinamo Zagreb
Ajax
Servette
Olympiacos
Molde
Union Saint-Gilloise
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