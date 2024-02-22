Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kura çekimi bugün! İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri...

Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ARENASINDAKİ RAKİPLERİ

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise bu akşam oynanan maçların ardından belli oldu.