Milli atlet Muhammed Khalvandi'den cirit atmada dünya rekoru
Son dakika haberine göre milli para atlet Muhammed Khalvandi, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp dünya rekorunun sahibi oldu.
Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen yarışma, 5 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.
Cirit atma branşında mücadele eden İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, 51.60 atarak bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait büyükler dünya rekoru olan 51.42'lik dereceyi 18 santimetre geliştirdi.
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