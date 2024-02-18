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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

SPOR AA
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3’üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

BAKAN BAK MİLLİ GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk ile gümüş madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş ve bronz madalya kazanan Osman Göçen için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. 74 kiloda gümüş madalya elde eden Soner Demirtaş ile 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.

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