Süper Lig'de yabancı gözlemci dönemi! TFF resmen duyurdu: 26. haftadan itibaren göreve başlıyorlar...
TFF, yabancı hakemlerin Süper Lig'de gözlemci olarak görev yapacağını açıkladı. Yabancı gözlemcilerin puanları, hakem puanlama sisteminin yarısını oluşturacak. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.
YABANCI GÖZLEMCİLER GELİYOR
UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak
BU HAFTA GÖREVE BAŞLIYORLAR
Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.
Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:
Frank De Bleeckere (Belçika)
Jorn West Larsen (Danimarka)
Mike Riley (İngiltere)
David Borbalan (İspanya)
Cees Bakker (Hollanda)
Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
Lucilio Batista (Portekiz)
Alexs Deaconu (Romanya)
William Young (İskoçya)
Bo Karlsson (İsveç)
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