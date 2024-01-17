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Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı A Spor canlı izle

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Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor-Pendikspor | Başakşehir - Boluspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Antalyaspor-Pendikspor ile Başakşehir ise TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakalarda kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Antalyaspor - Pendikspor ve Başakşehir - Boluspor maçlarının dönüşümlü yayınını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

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