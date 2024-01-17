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Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı A Spor izle

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Corendon Alanyaspor - Yılport Samsunspor maçı A Spor izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. İki Süper Lig ekibi, Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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