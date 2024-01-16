16 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A Spor canlı izle

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A Spor canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
ABONE OL
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A Spor canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 5. tur maçında Trendyol Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Zorlu müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA