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Hatayspor Sakaryaspor maçı A Spor canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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Hatayspor Sakaryaspor maçı A Spor canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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