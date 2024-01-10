10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | TFF ara transfer dönemi limitlerini açıkladı

Son dakika | TFF ara transfer dönemi limitlerini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2024
ABONE OL
Son dakika | TFF ara transfer dönemi limitlerini açıkladı

Son dakika haberi... TFF, ara transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA