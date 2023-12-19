Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?

NELER YAŞANDI?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istese de Ecmel Faik Sarıalioğlu henüz ikna olmadı.

Kaptan Mehmet Yeşil sahaya geldi, hakem Ali Şansalan ve yardımcılarının ellerini sıktı, tekrar soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu futbolcuların hepsi soyunma odasına gitti.

Hakemler Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal ve Burak Kappan'ın yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular da bir süre bekledikten sonra soyunma odasına gitti.

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı.

Trabzonspor ise "Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynadığımız İstanbulspor karşılaşması, rakip takım oyuncularının sahadan çekilmesi sebebiyle maçın 73. dakikasında durdu." açıklamasını yaptı.