Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
"Takım sahadan çekilirse ne olur?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti. İstanbulspor'un cezası ve mağlup sayılıp sayılmayacağı Trabzonspor maçı sonrası merak konusu oluyor. Peki, İstanbulspor'un cezası ne olacak? Takım sahadan çekilirse ne olur? İşte, detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekti. Bu olay, futbol dünyasında tartışmaya yol açtı. Takımın sahadan çekilmesi durumunda alabileceği ceza ise merak konusu oldu. Peki, Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...
TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLDU?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;
MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME
(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:
a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.
Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
NELER YAŞANDI?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istese de Ecmel Faik Sarıalioğlu henüz ikna olmadı.
Kaptan Mehmet Yeşil sahaya geldi, hakem Ali Şansalan ve yardımcılarının ellerini sıktı, tekrar soyunma odasına gitti. İstanbulsporlu futbolcuların hepsi soyunma odasına gitti.
Hakemler Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal ve Burak Kappan'ın yanı sıra Trabzonsporlu futbolcular da bir süre bekledikten sonra soyunma odasına gitti.
İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı.
Trabzonspor ise "Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynadığımız İstanbulspor karşılaşması, rakip takım oyuncularının sahadan çekilmesi sebebiyle maçın 73. dakikasında durdu." açıklamasını yaptı.
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- Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
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