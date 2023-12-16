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Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak

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Giriş Tarihi: 16.12.2023
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Voleybolda dev gurur! Eczacıbaşı finale yükseldi! Tarihte bir ilk olacak

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağındaki Vakıfbank'ın finale yükselmesi durumunda tarihte bir ilk olacak ve iki Türk ekibi bu turnuvada final oynayacak.

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