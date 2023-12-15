15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri 18 Aralık'ta başlıyor

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri 18 Aralık'ta başlıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri 18 Aralık’ta başlıyor

Türkiye’nin en iyi kulüplerinin belirleneceği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri’nin basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa’nın katılımıyla, TED Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA