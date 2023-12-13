Son dakika | Ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Büyükekşi’den önemli açıklamalar

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEMİMİZ"

Halil Umut Meler gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası, iyi bir insan. Bugün hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken, yerde olduğu fotoğraftan daha fazla bir şey söyleyemez.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6222 kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasında ve uygulanması konusunda, TFF de yerini alacaktır.