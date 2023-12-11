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Beşiktaş'ta 5 yıldız kadro dışı bırakıldı! Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana...

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Beşiktaş’ta 5 yıldız kadro dışı bırakıldı! Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana...

Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatı süren Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan yenilginin ardından Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Onana kadro dışı bırakıldı.

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