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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın

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Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi yarın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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