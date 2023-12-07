07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası | Manisa FK-GMG Kastamonuspor / EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası | Manisa FK-GMG Kastamonuspor / EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor maçı canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası | Manisa FK-GMG Kastamonuspor / EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında, Manisa FK sahasında GMG Kastamonuspor'u, EMS Yapı Sivasspor ise evinde Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor'u ağırlıyor. A Spor ekranlarından dönüşümlü olarak yayınlanan mücadeleleri haberimizden izleyebilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA