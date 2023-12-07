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Ziraat Türkiye Kupası | Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı A Spor canlı izle

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Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası | Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı A Spor canlı izle

Gaziantep FK ile Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kozlarını paylaşıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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