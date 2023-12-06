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Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | Erzurumspor-24 Erzincanspor ve Konya-Beyoğlu maçı A Spor canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | Erzurumspor-24 Erzincanspor ve Konya-Beyoğlu maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Tümosan Konyaspor sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u ağırlıyor. Tümosan Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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