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Tümosan Konyaspor Beyoğlu Yeni Çarşıspor maç sonucu: 3-0

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Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Tümosan Konyaspor Beyoğlu Yeni Çarşıspor maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmasında Tümosan Konyaspor konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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