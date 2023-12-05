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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı! CANLI YAYIN

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı! CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor. Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.

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