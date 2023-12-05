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Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye kupası

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor evinde Kepez Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçını A SPOR canlı yayınının yanı sıra ahaber.com.tr üzerinden de izleyebilirsiniz...

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