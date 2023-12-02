EURO 2024 kura çekimi | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da 2 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı, kuraya ikinci torbadan girecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.
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24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.
Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
TORBALAR ŞÖYLE:
1. Torba:Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere
2. Torba: Türkiye, Macaristan, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya
4. Torba:İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi
SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK
Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak.
Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek.
Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.
ŞAMPİYONA 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Mehmet Büyükekşi: Son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbol tarihinde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımı'mıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim, önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir milli takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'En büyük Türkiye' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek ay-yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir şampiyona bizi bekliyor."
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