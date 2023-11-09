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Son dakika | Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Son dakika | Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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